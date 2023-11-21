Азербайджан обвинил Францию в подготовке почвы для новой войны на Южном Кавказе

Франция поощряет и вооружает сепаратистов в Армении, тем самым подготавливая почву для начала новой войны на Южном Кавказе. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхама Алиева в ходе конференции «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие», передает ТАСС.

По его словам, Париж дестабилизирует не только свои прошлые и нынешние колонии, Южный Кавказ.

Алиев обвинил Францию в том, что она навязывает военную политику, «поощряя реваншистские силы» в Армении, и использует свое положение в Совете Безопасности ООН для «геополитических интриг» в разных регионах.

13 ноября МИД Азербайджана осудил поставки Францией партии бронеавтомобилей Bastion в Армению.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха в здании бывшей администрации республики.