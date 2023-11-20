Украина выразила беспокойство из-за разговоров на Западе о возможных переговорах с РФ

Украинские власти обеспокоены, что на Западе начинают говорить о необходимости проведения переговоров с Россией. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает ТАСС.

«Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров <…> с россиянами по поводу <…> прекращения огня <…>», — сказал Данилов.

Он отметил, что события на Ближнем Востоке и внутриполитическая ситуация в США и других западных государствах влияют на поддержку Украины.

17 ноября стало известно, что, по мнению чиновников из США и Евросоюза, Россия и Украина вряд ли сядут за стол переговоров до президентских выборов в США в 2024 году.

20 ноября стало известно, что Турция вновь готова стать страной — хозяйкой переговоров по Украине. По словам главы турецкого МИДа Хакана Фидана, Анкара поддерживает связь с Москвой, чтобы добиться справедливого мирного урегулирования конфликта.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.