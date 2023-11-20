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Патрушев провел переговоры с главой народного ополчения Ирака

Николай Патрушев встретился в Москве с главой народного ополчения Ирака

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с лидером народного ополчения Ирака Фалехом аль-Файядом, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу аппарата Совбеза.

«Обсуждены вопросы региональной безопасности, а также перспективы взаимодействия силовых ведомств России и Ирака», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе встречи было отмечено динамичное развитие всего спектра российско-иракских связей, «что отвечает общим интересам двух стран». Также стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению контактов по линии советов безопасности.

До этого Патрушев поручил усиливать антитеррористическую защищенность биологически опасных объектов. Также он заявил, что нужно повышать долю вакцинации и ревакцинация среди населения, включая мигрантов. Секретарь Совбеза потребовал усилить биологическую защищенность объектов животноводства и улучшать санитарную грамотность населения.

Ранее в Совбезе РФ заявили о безразличии стран Запада к своим гражданам.

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