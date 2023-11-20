Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Оппозиционные депутаты в Албании устроили пожар в парламенте в знак протеста

AP: оппозиционные депутаты в Албании зажгли файеры в парламенте в знак протеста

close
100%
Florian Abazi/AP

Албанские оппозиционные депутаты попытались сорвать заседание парламента в знак протеста против, с их точки зрения, все более авторитарного правления социалистов. Об этом сообщает Associated Press.

Как следует из текста, законодатели-демократы зажгли файеры в центре зала и поставили стулья друг на друга в момент, когда премьер-министр Эди Рама занял свое место для голосования по бюджету на следующий год.

В материале отмечается, что левые социалисты, имеющие 73 места в 140-местном парламенте, провели быстрое принципиальное голосование и закрыли заседание в течение 5 минут. Дебаты по каждому пункту бюджета ожидаются позже на этой неделе.

Действия оппозиции вызвали небольшой пожар, пишет Associated Press.

Как следует из материала, оппозиция хочет создать парламентские следственные группы для расследования предполагаемых случаев коррупции с участием премьер-министра Рамы и других высокопоставленных чиновников.

Газменд Барди, один из депутатов от оппозиции, заявил, что они не позволят парламенту выполнять свою работу.

«Наша битва заключается в том, чтобы показать каждому гражданину, что это не парламент, который их представляет», — сказал он.

Ранее украинскому депутату Гончаренко порвали брюки во время потасовки в Раде.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий