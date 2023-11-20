Оппозиционные депутаты в Албании устроили пожар в парламенте в знак протеста

Албанские оппозиционные депутаты попытались сорвать заседание парламента в знак протеста против, с их точки зрения, все более авторитарного правления социалистов. Об этом сообщает Associated Press.

Как следует из текста, законодатели-демократы зажгли файеры в центре зала и поставили стулья друг на друга в момент, когда премьер-министр Эди Рама занял свое место для голосования по бюджету на следующий год.

В материале отмечается, что левые социалисты, имеющие 73 места в 140-местном парламенте, провели быстрое принципиальное голосование и закрыли заседание в течение 5 минут. Дебаты по каждому пункту бюджета ожидаются позже на этой неделе.

Действия оппозиции вызвали небольшой пожар, пишет Associated Press.

Как следует из материала, оппозиция хочет создать парламентские следственные группы для расследования предполагаемых случаев коррупции с участием премьер-министра Рамы и других высокопоставленных чиновников.

Газменд Барди, один из депутатов от оппозиции, заявил, что они не позволят парламенту выполнять свою работу.

«Наша битва заключается в том, чтобы показать каждому гражданину, что это не парламент, который их представляет», — сказал он.

Ранее украинскому депутату Гончаренко порвали брюки во время потасовки в Раде.