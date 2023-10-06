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Украинскому депутату Гончаренко порвали брюки во время потасовки в Раде

Депутат Рады Гончаренко пожаловался на порванные брюки после драки с коллегами

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Доминик Бутен/РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что во время потасовки на заседании парламента ему порвали брюки. Об этом член фракции «Европейская cолидарность» сообщил в личном Telegram-канале.

По его словам, брюки порвал другой депутат — Николай Тищенко. При этом Гончаренко в шутку добавил, что сделано это было «не зубами», и опубликовал фотографию испорченной одежды.

6 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что во время заседания Верховной рады между несколькими законодателями произошел конфликт. Ссора началась, когда слово взял Тищенко.

Сначала он со своего места назвал «петухом с Одесчины» коллегу из фракции «Европейская cолидарность». Затем депутат вышел к трибуне и принялся дальше оскорблять Гончаренко.

В результате последний также поднялся со своего места и начал снимать происходящее на телефон. Спикер парламента Руслан Стефанчук потребовал от Алексея Гончаренко остановиться и предложил снимать «тик-токи» в другом месте. Более того, в какой-то момент к нему подбежал еще один законодатель — Михаил Радуцкий.

После этого между парламентариями завязалась драка, в ходе которой Радуцкий пытался вырвать из рук Гончаренко селфи-палку с телефоном. В итоге последний решил вернуться на свое место, и обсуждение продолжилось.

Ранее Гончаренко потребовал встречи с украинским президентом, чтобы обменяться мнениями по поводу критической ситуации на фронте.

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