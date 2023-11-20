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В офисе Зеленского отрицают конфликт с Залужным

Подоляк: у Залужного с Зеленским конфликта не может быть по определению

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Reuters

Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным нет и быть не может. Об этом изданию The Guardian заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

«Зеленский — его прямой начальник, конфликта не может быть по определению», — сказал Подоляк.

Журналисты отмечают, что рейтинг поддержки Зеленского в украинском обществе все еще достаточно высок, и все же это не гарантировало бы ему переизбрания. При этом главкома ВСУ Валерия Залужного многие считают возможным преемником на посту президента.

Президентские выборы на Украине изначально должны были состояться в марте 2024 года, однако Владимир Зеленский заявлял, что в условиях военного положения их не будет. Это решение, а также конфликт на Ближнем Востоке привели к тому, что Запад сократил поддержку Киева, напомнили в The Guardian.

В начале ноября издание Asia Times сообщило, что Зеленский сейчас может находиться «в состоянии войны» со своими генералам. Отмечалось, что украинский лидер отчитал Залужного, который заявил в интервью журналу The Economist, что в конфликте на Украине «прорыва, скорее всего, не будет» https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/11/07/21659713.shtml

В Раде заявили о возможной отставке Залужного, однако тут же опровергли эти слова. Подробнее об этом и о конфликте главкома с офисом Зеленского – в материале «Газеты.Ru».

Ранее британские журналисты сообщили, что Зеленского сломили неудачи ВСУ.

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