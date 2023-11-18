Армения могла обеспечить безопасность делегации Баку в ПА ОБСЕ

Власти Армении готовы обеспечить безопасность делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом заявил глава армянской делегации Саргис Ханданян, передает ТАСС.

«Азербайджанская делегация несколько раз поднимала вопрос безопасности, мы дали эти гарантии, однако в итоге они решили не участвовать, это их дело», — сказал Ханданян.

По его словам, в сессии ОБСЕ не будут принимать участие российская и турецкая сторона.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые шаги Азербайджана выглядят как подготовка к новым боевым действиям против Армении. Армянский премьер назвал подозрительным, что на официальном уровне в Азербайджане Армению стали называть Западным Азербайджаном.

До этого помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что власти Азербайджана верят в возможность налаживания отношений с Арменией за счет заключения мирного договора.

Ранее в Армении сочли угрозой сохранение правительства Карабаха в стране.