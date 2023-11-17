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Путин заявил о неоколониальной сути культуры отмены

Путин: культуру России пытаются отменять, но не удается

Президент России Владимир Путин заявил, что культуру России пытаются отменять, но не удается. Его слова на пленарном заседании в рамках Санкт-Петербургского культурного форума передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что в основе русской культуры «подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность», поэтому отменить ее невозможно.

«Политика «отмены России» сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистска», — сказал Путин.

По его словам, с пресловутой «отменой», как и с антироссийскими санкциями «у авторов этих идей, что называется, с самого начала не заладилось».

До этого Путин заявил, что Россия защищает свои морально-нравственные ценности и язык.

16 ноября на гала-концерте международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим», который прошел в Московском государственном университете спорта и туризма, выступили артисты, деятели культуры, историки и общественные деятели из 15 стран мира. В Президентском фонде культурных инициатив подчеркнули, что люди по всему миру поддерживают Россию и ее суверенный политический курс, в том числе и в сфере культуры.

Ранее Киргизия выступила против отмены русской культуры.

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