Генсек НАТО назвал сложной ситуацию в зоне украинского конфликта

Ситуация в зоне конфликта на Украине оказалась сложнее, чем ожидало руководство Североатлантического альянса. Об этом в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Он отметил, что в последнее время Вооруженные силы РФ начали проводить наступательные операции на линии соприкосновения. В частности, российские подразделения постепенно продвигаются к донецкому городу Авдеевке.

«Но факт, что ситуация сложнее, чем ожидалось, это не аргумент против помощи, это аргумент в пользу еще большей помощи Украине», — подчеркнул Столтенберг, выступая перед журналистами в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что союзники не могут позволить российскому президенту Владимиру Путину одержать победу. Как сказал руководитель организации, подобное развитие событий негативно отразится на самом альянсе.

Также он обратил внимание, что США намерены и дальше оказывать Украине всевозможную помощь. По словам Столтенберга, он регулярно посещает страны — участницы НАТО и слышит от членов их правительств одинаковые «послания о поддержке» Киева.

Ранее в сенате США назвали условие для отправки американских военнослужащих в Восточную Европу.