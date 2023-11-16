Против Арестовича завели уголовное дело

Против бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен в список террористов и экстремистов) открыли уголовное производство. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила депутат Верховной рады Наталья Пипа.

«Об этом меня оповестила национальная полиция Украины, а я оповещаю вас», — написала депутат Рады. Она не уточнила, каким органом открыто уголовное производство и по какой статье.

В октябре в России против Арестовича возбудили уголовное дело по двум статьям.

Он стал фигурантом дела по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к терроризму с использованием СМИ») и части 2 статьи 207.3 («Распространение фейков о Вооруженных силах России с использованием своего служебного положения») Уголовного кодекса России.

3 октября экс-советника офиса президента Украины объявили в розыск. Соответствующая запись появилась в базе данных МВД России.

До этого на Арестовича написали заявление в Службу безопасности Украины за его слова о том, что «расчеловечивание россиян» было самой большой ошибкой Киева.

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