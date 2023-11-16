В Турции задумались о выходе из НАТО

Турецкая коммунистическая партия (ТКР) не поддерживает прием в Североатлантический альянс двух североевропейских государств — Финляндии и Швеции, передает РИА Новости. По данным агентства, партия выступает против ратификации протокола о вступлении Стокгольма в блок и не видит смысла в сохранении членства самой Турции.

«С самого начала она не принесли мира ни своим членам, ни народам других стран. Напротив, она развязала террор <...> Мир должен немедленно избавиться от НАТО. Первый шаг к этому — выход нашей страны и других членов из НАТО. Комиссия по иностранным делам Великого национального собрания Турции должна поставить на повестку дня не расширение НАТО, а выход Турции из этой кровавой организации», — пояснили в ТКР.

Как отмечает РИА Новости, партия сочла постыдным для законодательного органа Турции обсуждение вопроса о приеме Швеции в НАТО, которое в профильном комитет пройдет 16 ноября, и не считает верным положительное решение о вступлении Финляндии. Агентство подчеркивает, что турецкие коммунисты видят в присоединении Стокгольма к НАТО угрозу для стабильности в регионе.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступление в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года. И если Хельсинки все проблемы с Анкарой урегулировал, вступив в НАТО в апреле 2023 года, то Стокгольм длительное время не мог договориться с турецкой стороной.

10 июля Эрдоган согласился как можно скорее направить турецкому парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО и тесно работать с депутатами по вопросу обеспечения ратификации протокола. В итоге президент Турции подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и направил его на одобрение парламента только 23 октября. Помимо Анкары все еще не ратифицировала вступление Стокгольма и Венгрия.

Ранее в США обвинили Турцию в дестабилизации ситуации внутри НАТО.