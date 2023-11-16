В Кремле раскрыли детали встречи Путина с представителями бизнеса

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал на брифинге 16 ноября о состоявшейся накануне встрече российского лидера с представителями крупного бизнеса. По словам представителя Кремля, разговор получился обстоятельным.

Как сообщил Песков, на встрече присутствовали представители экономического блока правительства, которых интересовали шаги по повышению инвестиционной привлекательности экономики России и созданию конкурентоспособных условий внутри страны для перевода компаний в отечественную юрисдикцию. Последний вопрос оказался актуальным и для бизнеса.

«Подавляющее большинство предпринимателей так или иначе сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом. Поэтому сейчас активно идет процесс перевода бизнеса в российскую юрисдикцию, чтобы бизнес не сталкивался с проблемами. Во многом об этом шла речь со стороны бизнеса», — сказал пресс-секретарь президента.

Встречу с представителями российского бизнеса Путин провел 15 ноября. На ней обсуждались текущие вопросы экономики и инвестиций.

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