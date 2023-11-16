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В Госдуме заявили, что Россия не сторонник заморозки конфликта на Украине

Депутат Белик: Россия не сторонник заморозки конфликта на Украине

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uma.gov.ru/Wikipedia

Депутат Государственной Думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Россия не является сторонником заморозки конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Зеленский демонстрирует солидарную с Москвой точку зрения относительно заморозки конфликта. Мы тоже не сторонники прервать боевые действия на неопределенный срок», — заявил он.

По его словам, требования РФ — или «полная демилитаризация Украины», или условия, озвученные на встрече в Стамбуле в марте прошлого года.

Белик отметил, что военачальники Украины осознают, что не могут победить на поле боя, но заморозить конфликт на своих условиях тоже не могут.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев не может позволить заморозку конфликта с Москвой, его можно только завершить. В этом случае, уверен глава государства, Украина будет жить в постоянном риске возобновления военных действий «буквально в любое время».

Ранее Зеленский обсудил с премьер-министром Италии санкции против РФ.

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