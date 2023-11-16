Политолог расшифровал предсказание на 2024 год на обложке The Economist

Эксперт РСМД Камран Гасанов в эфире Tsargrad.tv попытался разгадать ежегодную обложку-прогноз на 2024 год от британского издания The Economist. Он обратил внимание на песочные часы, расположенные по центру картинки.

«Их поместили в центр обложки, притом явно с намеком на украинские события, потому что они располагаются между портретами [президента России Владимира] Путина и [президента Украины Владимира] Зеленского. <...> Ребус показывает, что большая часть конфликта пройдена, поэтому в нижней части колбы часов песка заметно больше», — обратил внимание Гасанов.

Как отмечал автор обложки, одной из ключевых тенденций в 2024 году станут выборы по всему миру. По его словам, этот процесс привлечет внимание «к глобальному состоянию демократии». Также одними из самых жарких тем он назвал конфликт на Украине и поддержку Западом Киева.

До этого The Economist писал, что западные чиновники все чаще стали прогнозировать затягивание конфликта на Украине. По словам автора публикации, украинский кризис дал западным странам понять, насколько скудны их арсеналы, и что восполнять их очень сложно.

Ранее Сенат конгресса США принял план продолжения финансирования работы федерального правительства страны без помощи Израилю и Украине.