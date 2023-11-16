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Украина попыталась отменить Российскую неделю фильмов в Сингапуре

Посольство РФ: Украина попыталась отменить Российскую неделю фильмов в Сингапуре

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Посольство России в Сингапуре сообщило, что украинская дипломатическая миссия в этой стране попыталась отменить запланированную на конец ноября Российскую неделю фильмов. Об этом говорится в Telegram-канале посольства.

Событие должно пройти в Сингапуре 22-24 ноября. В соцсетях посольство Украины в Сингапуре выступило с призывом бойкотировать неделю фильмов из России.

«Приняли к сведению тщетные попытки посольства Украины отменить русскую культуру в Сингапуре», — отметило российское посольство.

Согласно оценке российского посольства, украинские дипломаты стремятся лишить местную общественность возможности составить собственное мнение о российских фильмах и жизни России.

Накануне в Киеве демонтировали второй за месяц монумент Александру Пушкину. На прошлой неделе кабмин Украины исключил его из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия. Демонтаж памятников, связанных с историей РФ и СССР, идет в стране с 2015 года, только в Киеве с прошлого июля убрали более 60 таких монументов.

Ранее кабмин Чехии решил заморозить госактивы России.

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