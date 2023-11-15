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Вице-премьер Украины признала существование коррупции в стране

Вице-премьер Украины Стефанишина заявила о наличии в стране проблемы коррупции

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Global Look Press

Заместитель главы правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в стране действительно есть проблема коррупции. О ситуации в государстве вице-премьер рассказала в ходе интервью для эстонского портала ERR.

Она отметила, что коррупция существует во всех странах мира. При этом, по мнению Стефанишиной, основной вопрос заключается во влиянии подобных финансовых махинаций на жизнь и права граждан.

«Если люди ее (коррупцию. — «Газета.Ru») ощущают, это порождает у них недовольство государством. Если нет, то достаточно создания всех необходимых институтов, чтобы они работали, и чтобы граждане знали, что если и есть случай коррупции, то будут последствия и приговоры», — указала вице-премьер.

Она добавила, что в настоящее время на Украине имеется все из перечисленного. Тем не менее органов, созданных правительством для противодействия коррупции, на данный момент недостаточно для предотвращения ее негативного влияния на жизнь граждан.

10 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об отсутствии коррупции в высшем руководстве страны. По его словам, зарубежные партнеры также не обсуждают с Киевом эту проблему.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о бессмысленности борьбы с коррупцией. Как он сказал, искоренить данную проблему можно только заменой чиновников на роботов и созданием автоматизированных систем государственного управления.

Ранее в ДНР рассказали, почему американские власти заинтересованы в борьбе с коррупцией на Украине.

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