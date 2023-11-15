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Москалькова предложила списать замороженные долги участников СВО

Москалькова предложила списать долги бойцов СВО, замороженные на время участия

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила списать долги участников специальной военной операции (СВО), замороженные на время участия в операции. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, сейчас взыскание долгов с участников СВО заморожено, но когда они вернутся домой, то должны будут их выплатить. Москалькова подчеркнула, что это несправедливо и может породить социальную напряженность.

«Я предлагаю обратиться о списании с них долгов, которые заморожены сейчас на время участия их в специальной военной операции», — поделилась омбудсмен.

По итогам заседания координационного совета уполномоченных по правам человека Москалькова предложила внести списание долгов участников СВО в рекомендации органов власти.

До этого представители «Бессмертного полка» рассказали о проектах по поддержке бойцов СВО. Общественники обсудили вопросы адаптации участников СВО к мирной жизни.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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