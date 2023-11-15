Оппозиция Эстонии инициирует вотум недоверия премьеру Каллас

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) решила присоединиться к инициативе партии «Отечество» (Isamaa) по вопросу выражения вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас, которая попала в скандал из-за бизнеса мужа с РФ. Об этом сообщает ERR.

Решение было принято по итогам прошедшего заседания руководства партии, сообщил вице-председатель Эстонской консервативной народной партии Хенн Пыллуаас.

«Кая Каллас не может оставаться на своем посту. Мы подпишем заявление о выражении ей недоверия», — сказал Пыллуаас.

Он отметил, что EKRE хотела бы внести в это заявление перечень конкретных претензий в адрес главы правительства.

Накануне партия «Отечество» начала переговоры с другими представленными в парламенте (Рийгикогу) политическими силами, чтобы инициировать вотум недоверия премьеру, напоминает ERR.

Для инициирования вотума недоверия необходима подпись не менее 21 депутата Рийгикогу, следует из материала.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о бизнесе мужа.

Позже Кая Каллас сообщила, что ее супруг продал долю в компании Stark Logistics, которая продолжает работать с Россией, «по цене бутерброда».

До этого президент Эстонии Алар Карис заявил, что премьер-министр страны Кая Каллас обязана дать обществу разъяснения по поводу возникшего скандала вокруг ее мужа Арво Халлика.

Ранее премьер Эстонии захотела стать генсеком НАТО.