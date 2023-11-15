В США выразили надежду на скорейшее согласование заявления министров на саммите АТЭС

Американские власти рассчитывают на скорейшее согласование итогового заявления саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на уровне министров. Об этом сообщила представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай, передает ТАСС.

«Госсекретарь [США Энтони] Блинкен и я рассчитываем как можно скорее сообщить вам об успешном завершении переговоров о заявлении по итогам ежегодной министерской встречи», — отметила Тай.

Она выразила благодарность «всем должностным лицам» экономик АТЭС, которые подготовили проект заявления по итогам встречи глав и представителей внешнеполитических и торговых ведомств входящих в АТЭС стран. Россию на совещании представляет заместитель главы МИД Александр Панкин.

Накануне Блинкен рассказал о трудностях в экономике у участников АТЭС. По его словам, мир все еще восстанавливается после пандемии, которая нанесла удар по торговле, путешествиям и туризму.

Ранее Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС.