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Во Франции заявили о желании НАТО убрать Зеленского

Французский политик Филиппо заявил о желании НАТО убрать Зеленского

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President Of Ukraine/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в НАТО изменилось отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнению, нарратив Североатлантического альянса в отношении президента Украины изменился полностью. Филиппо считает, что в данный момент Соединенные Штаты следуют за желанием убрать «своего подопечного», что является «классическим примером».

Французский политик утверждает, что Зеленскому угрожают из-за отмены выборов президента Украины в 2024 году, а Вашингтон пытается обвинить Киев в причастности к подрыву «Северных потоков».

До этого Зеленский заявил, что Украина экспортировала четыре миллиона тонн грузов через «временные коридоры» в Черном море, которые были созданы в августе 2023 года из-за прекращения действия зерновой сделки.

По словам главы государства, коридор для вывоза продуктов продолжает работать. При этом он добавил, что в процессе экспорта зерна и других товаров сохраняется позитивная динамика.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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