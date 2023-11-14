Байден рассказал о своем видении успешных переговоров с Си Цзиньпином

Предстоящую встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина можно будет считать успешной, если главы государств договорятся о налаживании коммуникации между двумя странами. Об этом журналистам рассказал американский лидер, сообщила репортер Bloomberg в Белом доме Дженнифер Джейкобс.

Как отметил Байден, в том числе речь идет о восстановлении связей по линии военных ведомств. При этом он подчеркнул, что его переговоры с Си Цзиньпином закончатся успешно при появлении возможности «снять телефонную трубку и поговорить друг с другом» в кризисной ситуации.

«Мы не стремимся к разрыву связей с Китаем. Мы пытаемся улучшить отношения», — сказал президент США, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Встреча американского лидера и председателя Китая Си Цзиньпина запланирована на 15 ноября. По данным портала Axios, двусторонние переговоры должны состояться в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Ожидается, что ключевыми темами обсуждения станут отношения Пекина с Москвой и Тегераном. Кроме того, лидеры двух стран обменяются мнениями по «извечным острым вопросам» — росту напряженности в Тайваньском проливе и тарифах на импорт китайских товаров.

Ранее в КНР назвали условие для налаживания отношений с США.