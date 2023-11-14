Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В администрации президента Грузии разъяснили ее слова о «геноциде уйгуров»

Глава АП Грузии: президент Зурабишвили не говорила о суде над главой КНР

close
100%
David Mdzinarishvili/Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не говорила, что хотела бы видеть осужденным лидера Китая Си Цзиньпина за «геноцид уйгуров». Об этом заявила пресс-служба администрации грузинского президента.

В ведомстве рассказали, что 14 ноября глава АП Грузии Натия Сулава провела встречу с послом КНР в Грузии Чжоу Цзянем, на которой стороны обсудили и недавнее интервью Зурабишвили французской телекомпании LCI.

«На встрече, которая состоялась во дворце Орбелиани, глава администрации президента заявила, что в интервью <...> Зурабишвили ни в какой форме не было намека на грузино-китайские отношения или конкретно главу КНР», — приводит ТАСС сообщение АП.

По версии пресс-службы, грузинский президент рассказывала журналистам только об отношениях между республикой и Россией с Евросоюзом, поэтому в ее ответе шла речь только о президенте РФ Владимире Путине.

При этом ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили извинился перед китайским послом за слова Зурабишвили и отметил, что она не впервые «нарушает конституцию и вредит государственным интересам страны своими некоторыми активностями».

Ранее стало известно, что Зурабишвили ездила во Францию без разрешения правительства.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий