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Байден заявил о готовности США помочь Словакии в связи с покушением на Фицо

Байден: США готовы оказать помощь Словакии после покушения на ее премьера Фицо

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Radovan Stoklasa/Reuters

Посольство США в Словакии поддерживает тесный контакт с правительством республики и готово оказать ей помощь на фоне покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщил американский президент Джо Байден, письменное заявление которого опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Глава государства подчеркнул, что сильно встревожен новостями о нападении на председателя словацкого кабинета министров. По его словам, они с первой леди Джилл Байден молятся за скорейшее выздоровление пострадавшего политика.

«Мы осуждаем этот чудовищный акт насилия. Наше посольство находится в тесном контакте с правительством Словакии и готово оказать помощь», — добавил президент США.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлова состоялось выездное заседание правительства страны, после завершения которого Фицо вышел к гражданам с целью пожать руки своим сторонникам. Однако в этот момент один из находившихся в толпе мужчин достал огнестрельное оружие и открыл огонь, ранив премьер-министра в грудь и живот.

Сотрудники правоохранительных органов сразу задержали злоумышленника, а охрана увезла политика с места происшествия и доставила в больницу. Позже Фицо перевели в госпиталь более высокого уровня, врачи которого в эту минуту проводят ему операцию. При этом состояние главы кабинета министров оценивается как тяжелое.

Ранее журналисты выяснили личность мужчины, напавшего на премьер-министра Словакии.

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Покушение на премьера Словакии
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