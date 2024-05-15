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Главы Минобороны России и Белоруссии провели переговоры

Главы Минобороны России и Белоруссии провели телефонные переговоры

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

По инициативе белорусской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«В ходе переговоров глава белорусского военного ведомства поздравил своего российского коллегу с назначением на должность. Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества», — говорится в сообщении.

14 мая нижняя и верхняя палаты российского парламента завершили утверждение кандидатов на должности федеральных министров. В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указы об их назначении.

В результате министром обороны страны стал Белоусов, который в предыдущем составе правительства занимал пост первого заместителя главы кабинета министров. При этом экс-глава военного ведомства Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.

После своего назначения Белоусов отметил, что в последние годы под руководством Сергея Шойгу в России была создана современная система Вооруженных сил. При этом, по его словам, существующую сейчас военную экономику России следует сделать максимально открытой к инновациям.

Ранее Белоусов призвал усилить контроль за ценами при гособоронзаказе.

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