В Бразилии мужчину заподозрили в изнасиловании новорожденной девочки

В Бразилии 39-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании младенца пяти дней отроду. Об этом сообщает Amazonas Atual.

Как уточняется, подозреваемый является мужем бабушки ребенка по материнской линии, и, по словам начальника местной полиции, в 2016 году оказался фигурантом дела об изнасиловании девочки-подростка.

В этот раз мужчина заявил, что случайно коснулся гениталий девочки пальцем, когда держал ее на коленях. Однако медицинские заключения показывают, что ребенок был изнасилован половым органом. Пострадавшую доставили в больницу ее отец и бабушка. Когда врачи увидели, что гениталии младенца разорваны, они сообщили об этом в полицию.

«Мы поговорили с ним и его женой, после чего он признался в содеянном. Мужчина сказал, что это был несчастный случай, когда он схватил ребенка рукой и подумал, что задел пальцем ее интимную часть. В этот момент ребенок начал плакать, и он вернул его матери», — говорят в полиции.

О произошедшем родители новорожденной девочки узнали только на следующее утро, когда поменяли ей подгузник и увидели, что там есть кровь. При этом на допросе родственники ребенка пытались защитить подозреваемого, утверждая, что девочка получила травму половых органов при рождении.

Ведется расследование, предполагаемый насильник находится под арестом.

Ранее в Казани отец хотел лишить девственности дочь и изнасиловал ее, пока матери не было дома.