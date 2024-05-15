Медведев пожелал премьеру Словакии Фицо выздоровления

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Словакии Роберту Фицо, на которого ранее было совершено вооруженное покушение. Его пожелания передал помощник зампредседателя Совбеза РФ Олег Осипов, пишет РИА Новости.

«Дмитрий Анатольевич пожелал господину Фицо выздоровления», — заявил Осипов.

Истинная цель злоумышленника Медведеву пока не понятна, отмечается в публикации.

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлове. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее издание Pravda опубликовало кадры первых секунд после покушения на Роберта Фицо.