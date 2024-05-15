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Раскрыта стоимость владения внедорожником Tank

НАПИ: использование Tank 500 в течение пяти лет обойдется в 4,6 млн рублей

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Tank

В России стоимость владения премиальным внедорожником Tank 500 будет обходиться почти в 1 млн рублей каждый год. Об этом сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

По данным аналитиков, расходы на эксплуатацию Tank 500 в течение пяти лет составляют в среднем 4,63 млн рублей. А вот стоимость владения моделью при расчете на 1 км оценили в 46,29 рубля. В месяц на Tank 500 придется потратить 71,1 тыс. рублей. За год показатель достигает 925,7 тыс. рублей.

До этого были названы пять лучших китайских автомобилей в России. Автоэксперты рекомендовали обратить внимание на Tank 500 Urban. Это гибридный автомобиль с большим количеством внедорожных настроек. Также в список лучших вошли Chery Tiggo 8 Pro Max и пикап Dongfeng DF6. Последняя модель отлично подойдет водителям, которые хотели бы стать дальнобойщиками, говорят специалисты.

Ранее были раскрыты цены на новые китайские кроссоверы VGV для россиян.

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