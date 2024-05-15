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Компании по разблокировке криптокошельков переживают бум

Рост курса биткоина привел к буму запросов на разблокировку крипто-кошельков

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Depositphotos

Компании, специализирующиеся на восстановлении криптокошельков, переживают небывалый подъем и приток клиентов. Об этом пишет Reuters.

После того, как стоимость биткоина за два квартала подскочила на 161%, желающих вернуть доступ к заблокированным кошелькам стало больше в 10 раз, рассказали в швейцарской фирме по разблокировке.

«Каждый раз при резких скачках цены мы видели всплеск запросов», — констатировал ее топ-менеджер.

Бум связан с надеждами на снижение ставок ФРС и запуск спот-ETF на первую криптовалюту.

«Когда криптовалюта стоит $60 000 это мотивирует восстановить доступ к своим сбережениям куда сильнее, нежели при $30 000», — отметил Стив Сосник из Interactive Brokers.

В немецкой ReWallet число обращений в I кв. взлетело на 334%. $237 млрд — таков объем биткоинов, считающихся безвозвратно утерянными на 13 марта. У восстанавливающей доступ Wallet Recovery Services запросы выросли на 30%.

«Это невероятное облегчение — снова получить контроль над своими биткоинами, стоящими $300 000», — поделился швейцарец, заплативший ReWallet 20%-ю комиссию.

До этого стало известно, что Россия стала одним из крупнейших источников трафика на мировых криптобиржах.

Ранее Сальвадор добыл сотни биткоинов на энергии вулкана.

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