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В Совфеде связали покушение на Фицо с его политической деятельностью

Сенатор Пушков: премьер Словакии Фицо вызывал неприятие в пронатовском стане

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Nadja Wohlleben/Reuters

У покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могло быть два мотива: личный или политический, заявил «Газете.Ru» председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его мнению, нападение произошло из-за политической деятельности председателя правительства.

«Что вызывало большое недовольство многих действующих лиц в Словакии и за ее пределами? Во-первых, Фицо выступал против политики Евросоюза в отношении России, в частности санкций. Во-вторых, он был против военной поддержки Украины. В-третьих, Фицо говорил, что никаких вооружений со стороны Словакии и тем более солдат республики на украинской территории никогда не будет — данная позиция вызывала наибольшее неприятие в пронатовском стане внутри страны и вне ее», — пояснил сенатор.

Он добавил, что Фицо публично выражал несогласие с подходом США и НАТО к отношениям с Россией и конфликтом на Украине. Пушков подчеркнул, что исполнения покушения на премьера Словакии выглядит непрофессиональным, но схожий метод был использован в США в 1968 году во время убийства тогдашнего президента Джона Кеннеди.

Фицо получил несколько огнестрельных ранений 15 мая после выездного заседания словацкого кабмина в городе Гандлова. По предварительным данным, политик находится в тяжелом состоянии. Нападавший задержан полицией. По информации СМИ, покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», неоднократно критиковавший Фицо.

Ранее появились кадры покушения на премьера Словакии.

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Покушение на премьера Словакии
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