В России, вероятно, забили самый быстрый гол в истории футбола

Футболист пятигорского «Машук-КМВ» Николай Иванов в матче Второй лиги-А против дзержинского «Химика» забил, вероятно, самый быстрый гол в истории футбола.

Игрок забил ударом из центрального круга сразу после стартового свистка. Интересно, что уже к 19-й минуте матча счет был 2:2.

Видео гола Иванова доступно в официальном Telegram-канале турнира.

Англичане утверждают, что самый быстрый мяч в истории футбола был забит игроком английского любительского клуба «Кройдон» Райану Холлу. Он отличился через 2,31 секунды после начала матча. В Книге рекордов Гиннесса рекорд записан на Рикардо Оливейру из Уругвая (2,8 секунды).

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