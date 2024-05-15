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В России, вероятно, забили самый быстрый гол в истории футбола

Футболист «Машук-КМВ» Иванов забил, вероятно, самый быстрый гол в футболе

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ФК «Машук-КМВ»

Футболист пятигорского «Машук-КМВ» Николай Иванов в матче Второй лиги-А против дзержинского «Химика» забил, вероятно, самый быстрый гол в истории футбола.

Игрок забил ударом из центрального круга сразу после стартового свистка. Интересно, что уже к 19-й минуте матча счет был 2:2.

Видео гола Иванова доступно в официальном Telegram-канале турнира.

Англичане утверждают, что самый быстрый мяч в истории футбола был забит игроком английского любительского клуба «Кройдон» Райану Холлу. Он отличился через 2,31 секунды после начала матча. В Книге рекордов Гиннесса рекорд записан на Рикардо Оливейру из Уругвая (2,8 секунды).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

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