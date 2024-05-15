Сын покушавшегося на Фицо мужчины рассказал об отце

Сын писателя Юрая Цинтулы заявил, что отец не рассказывал ему о планах совершить покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

«Я абсолютно не представляю, что отец планировал, почему это произошло… Скажу вам так, он за него не голосовал. Это все, что я могу сказать к этому», — рассказал Цинтула-младший.

Мужчина признал, что его отец владел огнестрельным оружием на законных основаниях — однако, как заявил Цинтула-младший, Юрай не наблюдался у психиатра.

До этого стало известно, что писатель Юрай Цинтула, подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, был членом Союза словацких писателей и одним из основателей литературного клуба «Дуга», который позже стал общественной организацией.

Днем 15 мая в словацком городе Гандлове состоялось выездное заседание правительства республики. После мероприятия премьер Фицо вышел из здания, где оно проходило, и подошел к собравшимся рядом гражданам. В этот момент неизвестный мужчина достал огнестрельное оружие и начал стрелять.

Ранее в НАТО отреагировали на покушение на премьера Словакии.