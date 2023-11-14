В Госдуме увидели опасность для России после назначения Кэмерона главой МИД Британии

Отношения России и Великобритании могут ухудшиться после того, как бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон занял пост главы МИД страны. Об этом Daily Storm рассказал депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Андрей Луговой.

Парламентарий отметил, что новый министр иностранных дел Великобритании дружественно настроен по отношению к США. По его мнению, в связи с этим он может оказывать поддержку как Украине, так и Израилю.

«Это типичный англосаксонский имперский паренек, который будет делать все, чтобы подыгрывать Америке, выступать против Европы. Уверен, он будет поддерживать действия Израиля против Палестины. И, конечно, усилит давление на всех и вся, чтобы помощь Украине оказывалась. Учитывая, что он был премьер-министром, учитывая его взрослость и опыт, он, безусловно, может быть опасным типчиком для России», — сказал Луговой.

13 ноября Дэвид Кэмерон занял пост главы британского МИД. В своем первом комментарии в новой должности политик заявил о готовности помогать «обеспечивать безопасность и процветание» страны. Он также выразил готовность поддерживать союзников Британии в украинском кризисе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Кэмерона о «наборе международных проблем».