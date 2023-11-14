Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии рассказали, на сколько затянется конфликт на Украине

The Economist: конфликт на Украине может продлиться еще пять лет

close
100%
Reuters

Западные чиновники все чаще стали прогнозировать затягивание конфликта на Украине. Об этом пишет британский журнал The Economist.

» <...> Западные чиновники все чаще предполагают, что конфликт на Украине может затянуться еще на пять лет, поскольку ни Россия, ни Украина не намерены идти на уступки», — говорится в публикации издания.

Автор статьи отмечает, что украинский конфликт дал западным странам понять, насколько скудны их арсеналы, и что восполнять их очень сложно. Журналисты приводят в пример США, которые резко нарастили производство 155-мм артиллерийских снарядов, однако едва ли смогут в 2025 году приблизиться к объемам, которые РФ будет выпускать уже в 2024-м.

До этого представитель Еврокомиссии сообщил, что ЕС сумел на треть нарастить производство боеприпасов. Однако, по его словам, ориентация производства на поставки Украине — задача отдельных стран Евросоюза, а не объединения в целом.

Ранее в офисе Зеленского рассказали, когда будет решающий момент в конфликте на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий