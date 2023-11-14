В Британии рассказали, на сколько затянется конфликт на Украине

Западные чиновники все чаще стали прогнозировать затягивание конфликта на Украине. Об этом пишет британский журнал The Economist.

» <...> Западные чиновники все чаще предполагают, что конфликт на Украине может затянуться еще на пять лет, поскольку ни Россия, ни Украина не намерены идти на уступки», — говорится в публикации издания.

Автор статьи отмечает, что украинский конфликт дал западным странам понять, насколько скудны их арсеналы, и что восполнять их очень сложно. Журналисты приводят в пример США, которые резко нарастили производство 155-мм артиллерийских снарядов, однако едва ли смогут в 2025 году приблизиться к объемам, которые РФ будет выпускать уже в 2024-м.

До этого представитель Еврокомиссии сообщил, что ЕС сумел на треть нарастить производство боеприпасов. Однако, по его словам, ориентация производства на поставки Украине — задача отдельных стран Евросоюза, а не объединения в целом.

Ранее в офисе Зеленского рассказали, когда будет решающий момент в конфликте на Украине.