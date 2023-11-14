Политолог Марков выдвинул три версии, почему его обвинили в дискредитации армии

Политолог Сергей Марков заявил «Газете.Ru», что житель Златоуста, написавший на него заявление за дискредитацию российской армии, «ищет хайпа» или действует по заданию «организованной преступной группировки».

«Либо этот житель Злаутоуста ищет хайпа, либо он действует по заданию врагов Владимира Путина. Достаточно понятно — максимальная дискредитация российского законодательства, российской практики, доведение как бы до абсурда. Третий вариант: я человек яркий, и у меня есть не только почитатели, но и хейтеры, которые, возможно, по заданию какой-нибудь организованной преступной группировки, которая на меня обиделась, вот это пытаются делать. Хорошо известно, что мой Telegram-канал является одной из самых главных целей украинских пропагандистских ресурсов, которые они яростно атакуют постоянно. Наиболее вероятно, что это деятельность косвенная украинского ЦИПсО», — сказал он.

Политолог уточнил, что посоветуется с юристами по поводу ответного иска. По словам Маркова, иск против него — это «дискредитация российской власти».

«Удивительные какие-то новости. Я во всем мире известен как один из самых ярких сторонников Владимира Путина. Я не скажу, что самых сильных и так далее. Есть структуры посильнее, но, без сомнения, я являюсь одним из самых ярких сторонников Путина для всего мира. Поэтому этот иск является безусловной дискредитацией Владимира Путина и российской власти. Пускай власти занимаются. Вообще, если бы были у властей какие-то претензии ко мне, то просто-напросто позвонили бы мне люди мои хорошие. Мы сотрудничаем с администрацией президента. И сказали бы: «Здесь есть просьба немножко скорректировать ситуацию». Но поскольку никто не звонил, то люди, которые подали иск, никакого отношения к российской власти не имеют», — подчеркнул он.

Во вторник Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что житель города Златоуста Челябинской области написал на Маркова заявление в полицию. По мнению россиянина, в Telegram-канале политолога «Логика Маркова» есть материалы, дискредитирующие российскую армию. Теперь его публикации должны проверить в полиции.

Ранее стало известно, что Отара Кушанашвили проверят на инсценировку инфаркта и дискредитацию армии.