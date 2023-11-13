Арестович рассказал о конфликте между Зеленским и военными

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) заявил о конфликте между Владимиром Зеленским и вооруженными силами страны. Об этом он рассказал в интервью газете El Mundo.

По его словам, речь Зеленского становится все более эмоциональной из-за критики, с которой он сталкивается. Политика главы Украины неэффективна, подчеркнул Арестович.

«Основная причина — неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно. <...> Уровень компетенции недостаточный, они достигли своего потолка», — сказал он. По мнению бывшего советника, «между президентом и военными существует конфликт».

Арестович также поддержал точку зрения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что боевые действия на Украине зашли в тупик.

«Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое. Это ненормальная ситуация», — констатировал политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Зеленский отчаянно обещает новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку западные страны испытывают раздражение и усталость от Киева, а также не хотят давать Украине деньги.

До этого экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что на Западе ищут способы избавиться от Украины, поскольку там понимают, что конфликт проигран.

Ранее украинский генерал высказался за выдвижение Залужного в президенты.