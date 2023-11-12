Украинский генерал высказался за выдвижение Залужного в президенты

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, высказался в поддержку выдвижения главкома украинских войск Валерия Залужного в президенты. Об этом он заявил в эфире украинского «5 канала».

Марченко дал свой комментарий после того, как ведущая программы рассказала о разговорах про возможное выдвижение Залужного.

«Дай бог. Очень хотел бы», — сказал генерал.

По словам Марченко, в случае выдвижения Залужного он бы не стал занимать пост главкома ВСУ, а пошел бы в его предвыборный штаб.

Как пишет издание «Страна.ua», тема возможного выдвижения Валерия Залужного в президенты Украины активно обсуждается в местных СМИ на фоне слухов о конфликте Залужного с действующим президентом Владимиром Зеленским.

2 ноября Залужный заявил в интервью западному изданию, что конфликт на территории страны зашел в тупик. Военачальник признал, что украинские войска никак не могут совершить «глубокий и красивый прорыв» российской линии обороны. Зеленский с главкомом ВСУ публично не согласился.

Ранее глава офиса Зеленского заявил, что не слышал о планах по замене главкома ВСУ.