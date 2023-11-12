Стало известно, что будут обсуждать Байден и Си Цзиньпин на встрече в США

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят угрозы, исходящие от Ирана, в рамках встречи в Сан-Франциско. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Салливана, речь будет идти о ядерной программе Ирана и угрозах, которые она представляет.

«Вопрос о ядерной программе Ирана и угрозе, которую она собой представляет, будет находиться на повестке дня», — поделился помощник президента США.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что в Калифорнии пройдет ужин с председателем КНР Си Цзиньпином, куда придут его «старые друзья». Они познакомились с будущим китайским лидером 38 лет назад, когда тот приезжал в США в качестве руководителя делегации пищевой промышленности из провинции Хэбэй в 1985 году.

Одной из гостей ужина станет 85-летняя Сара Ланде. По ее словам, она не знает, почему приглашенные нравятся лидеру КНР.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и Си Цзиньпин встретятся в Сан-Франциско.