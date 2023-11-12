В США рассказали о своем участии в переговорах по вопросу освобождения заложников

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS News подтвердил, что американские властипринимают участие в переговорах между Израилем и Катаром по вопросу об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников.

«Между Израилем и Катаром, который общается с ХАМАС, идут активные переговоры, и Соединенные Штаты участвуют в этих обсуждениях», — сказал он, но отказался раскрывать подробности.

Также, по словам Салливана, Белый дом настаивает, чтобы Израиль соблюдал правила ведения войны во время операций в секторе Газа.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что свыше 1 тысячи человек фигурировали в списках на эвакуацию из сектора Газа, из них 300 несовершеннолетних.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Израиль имеет право на самооборону после нападения ХАМАС, но его атаки по сектору Газа выглядят нарушением международного права.

Ранее папа Римский призвал остановить войну на Ближнем Востоке.