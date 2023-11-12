Эрдоган заявил, что смотрит на ХАМАС как на партию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассматривает палестинское движение ХАМАС как политическую партию. Его слова приводит РИА Новости.

»Евросоюз думает так же, как и Израиль, в отношении ХАМАС. Но мы не думали, не думаем и не можем думать так, как они. Потому что я смотрю на ХАМАС как на политическую партию, которая победила на выборах в Палестине», — сказал Эрдоган.

Также он раскритиковал Евросоюз за то, что тот не спешил высказываться о действиях Израиля в секторе Газа.

Кроме того, Эрдоган раскритиковал ООН и заявил, что международной организации необходима реформа. По его словам, система постоянного членства и право вето в международной организации должны быть пересмотрены. Будущее мира не могут отдавать «на милость пяти стран, обладающих правом вето», подчеркнул турецкий лидер в своем заявлении.

Ранее Эрдоган выдвинул условие США для договоренности Анкары и Вашингтона по Газе.