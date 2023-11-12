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Эрдоган заявил, что смотрит на ХАМАС как на партию

Эрдоган сказал, что смотрит на движение ХАМАС как на политическую партию

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Burhan Ozbilici/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассматривает палестинское движение ХАМАС как политическую партию. Его слова приводит РИА Новости.

»Евросоюз думает так же, как и Израиль, в отношении ХАМАС. Но мы не думали, не думаем и не можем думать так, как они. Потому что я смотрю на ХАМАС как на политическую партию, которая победила на выборах в Палестине», — сказал Эрдоган.

Также он раскритиковал Евросоюз за то, что тот не спешил высказываться о действиях Израиля в секторе Газа.

Кроме того, Эрдоган раскритиковал ООН и заявил, что международной организации необходима реформа. По его словам, система постоянного членства и право вето в международной организации должны быть пересмотрены. Будущее мира не могут отдавать «на милость пяти стран, обладающих правом вето», подчеркнул турецкий лидер в своем заявлении.

Ранее Эрдоган выдвинул условие США для договоренности Анкары и Вашингтона по Газе.

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