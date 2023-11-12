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В Кремле объяснили, почему Зеленский отчаянно обещает контрнаступление

Песков: Зеленский отчаянно пытается наступать из-за раздражения Запада

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Olivier Matthys/AP

Владимир Зеленский отчаянно обещает новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент из которой опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам Пескова, коллективный Запад испытывает раздражение и усталость от Киева. Также страны не хотят вновь давать деньги и вооружение, особенно когда их нужно поставлять Израилю, считает он.

До этого в британской газете The Telegraph сообщили, что проблемы ВСУ на фронте привели к напряженности в отношениях между политическим и военным руководством Украины, а также сломили главу Украины Владимира Зеленского.

В публикации говорится, что на фоне забуксовавшего наступления напряженность между военным и политическим руководством Украины стала достоянием общественности, хотя обычно держалась в тайне.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинским военным необходимо пересмотреть тактику и стратегию. Он сказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось из-за затянувшихся поставок западного оружия.

Ранее в Британии отметили напряженность между западными и украинскими спецслужбами.

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