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Лавров раскрыл планы ЕС на Центральную Азию

Лавров: ЕС не скрывает намерений вытолкнуть РФ из Центральной Азии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз не скрывает планов вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья. Его слова опубликовал корреспондент телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья», — сказал Лавров.

Он отметил, что у ЕС это сделать не получится.

«Мы здесь исторически и никуда не исчезнем», — подчеркнул он.

Также Лавров назвал хамскими высказывания в западной прессе, что Казахстан — это «задний двор России».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупостью заявления, что Казахстан — это «задний двор России». Он отметил, что такие заявления — часть информационной войны. Для России Казахстан — суверенная страна.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что двустороннее сотрудничество Москвы и Астаны в сфере мирного атома продолжает успешно развиваться.

Ранее Путин назвал Казахстан самым близким союзником России.

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