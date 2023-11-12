Лавров раскрыл планы ЕС на Центральную Азию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз не скрывает планов вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья. Его слова опубликовал корреспондент телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья», — сказал Лавров.

Он отметил, что у ЕС это сделать не получится.

«Мы здесь исторически и никуда не исчезнем», — подчеркнул он.

Также Лавров назвал хамскими высказывания в западной прессе, что Казахстан — это «задний двор России».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупостью заявления, что Казахстан — это «задний двор России». Он отметил, что такие заявления — часть информационной войны. Для России Казахстан — суверенная страна.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что двустороннее сотрудничество Москвы и Астаны в сфере мирного атома продолжает успешно развиваться.

Ранее Путин назвал Казахстан самым близким союзником России.