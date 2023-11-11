В США рассказали о плане Запада в отношении Зеленского

Страны Запада могут сместить президента Украины Владимира Зеленского с поста в связи с провалами Вооруженных сил страны и неспособности победить в конфликте с РФ, заявил экс-помощник заместителя министра обороны Соединенных Штатов Стивен Брайен. Об этом сообщается в материале Asia Times.

В материале AT говорится, что в одном случае Зеленскому придется провести президентские выборы в марте 2024 года, и его сменят, либо, если он будет сопротивляться, его все равно уберут в результате революции.

По словам Брайена, страны Запада стали понимать, что у Киева больше нет шансов добиться победы в вооруженном конфликте.

«Если конгресс затянет время или если администрация согласится на гораздо меньшую сумму, то Зеленскому конец. Вашингтон может прийти к выводу, что это единственный выход», — подчеркнул бывший помощник замминистра обороны США.

При этом Брайен обратил внимание, что Зеленский не будет добровольно покидать свой пост и дальнейшее будущее с ним еще не определено.

До этого стало известно, что Зеленский ищет способ сократить зависимость от Запада по части снарядов.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.