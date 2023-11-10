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В Кремле назвали цель визита Путина в штаб Южного военного округа

Песков: Путин заслушал доклады о ходе спецоперации во время визита в штаб ЮВО

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 10 ноября посетил штаб Южного военного округа (ЮВО), где заслушал доклады о ходе специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что глава государства направился в Ростов-на-Дону сразу после возвращения из-за границы. В пятницу, 9 ноября, российский лидер провел в Астане переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

«Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что главу государства сопровождал министр обороны страны Сергей Шойгу. По словам пресс-секретаря, президент и глава военного ведомства заслушали доклады о ходе боевых действий на Украине.

Кроме того, во встрече приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и еще несколько военачальников. Вместе с российским лидером они осмотрели новые образцы вооружений и техники.

Ранее в Кремле оценили желание женщин поступить на военную службу в качестве добровольцев.

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