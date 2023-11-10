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Госдеп сообщил о переговорах Блинкена и премьера Индии Моди

Блинкен и Моди обсудили ситуации на Украине и Ближнем Востоке

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AP

Американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди текущие конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

«Блинкен и Моди подтвердили общее видение США и Индией тесного партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, стороны также подтвердили общую позицию по «глобальных вызовам», обсудили палестино-израильский конфликт, а также ситуацию на Украине.

Уточняется, что встреча политиков проходила в индийском Нью-Дели.

Ранее глава министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что США ответят на удары по американским базам на Ближнем Востоке в «удобное время».

До этого помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу сообщил, что Соединенные Штаты выступили за расширение совместного с Индией производства военной техники.

Ранее Моди заявил о готовности принять Путина в Индии.

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