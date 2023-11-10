В ООН сравнили ситуацию на севере сектора Газа с адом на Земле

Официальный представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке сравнил ситуацию на севере сектора Газа, где продолжаются активные боевые действия, с адом на Земле. Его слова с брифинга в Женеве приводит ТАСС.

«Если есть сегодня ад на Земле, то это север Газы», — констатировал Ларке.

Люди, находящиеся в этой части анклава, столкнулись с лишениями, безнадежностью, принудительным перемещением и отсутствием света, заявил представитель ООН. Он напомнил, что сектор Газа погрузился в темноту из-за прекращения поставок топлива и электричества.

Ларке отметил, что управление ООН по координации гуманитарных вопросов выступает за гуманитарное перемирие. По его словам, любые шаги в этом направлении необходимо координировать с международной организацией, особенно в вопросе места и времени.

«Чтобы это было сделано безопасно для гуманитарных целей, это должно быть согласовано со всеми сторонами», — сказал он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что Израиль начнет проводить ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в некоторых районах севера сектора Газа.

9 ноября газета The Guardian со ссылкой на источники писала, что Нетаньяху не согласился с предложением установить режим прекращения огня в секторе Газа сроком на пять дней в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых ХАМАС.

До этого бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет высказал мнение, что предложение США и других государств о трехдневной паузе в палестино-израильском конфликте сыграет в пользу ХАМАС.

Ранее США потребовали от Израиля рассудительнее выбирать цели в Газе для защиты гражданских.