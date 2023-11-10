США потребовали от Израиля рассудительнее выбирать цели в Газе для защиты гражданских

США попросили Израиль быть более «рассудительным» в выборе целей в секторе Газа и использовать менее мощные боеприпасы, чтобы прекратить жертвы среди мирного населения. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, ряд американских официальных лиц также призывают израильские власти применять «250-фунтовые (более 110 кг) бомбы со спутниковым наведением вместо боеприпасов «весом от 1000 до 2000 фунтов (от 450 до 900 кг)» по военным целям в анклаве.

Ряд представителей в сфере национальной безопасности сообщили NYT, что больница «аш-Шифа» с секторе Газа является чрезвычайно важной целью для армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские военные ранее заявляли, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС прячутся в туннелях под школами, больницами и домами обычных людей. Один из высокопоставленных американских чиновников заявил, что удар по «аш-Шифра» может привести к гибели сотен или даже тысяч палестинцев.

По данным New York Times, некоторые нынешние и бывшие военные чиновники США задаются вопросом, уделяет ли Израиль первостепенное внимание безопасности мирных граждан.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.