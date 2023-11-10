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В Кремле рассказали, примет ли Путин участие в съезде «Единой России» в декабре

Песков: решение об участии Путина в съезде «Единой России» в декабре не принято

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Решение об участии президента России Владимира Путина в съезде «Единой России» в декабре еще не принято. Об этом на брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пообещал предоставить информацию по этому вопросу позже.

«Мы сориентируем, как только решение будет принято, с графиком будет ясно», — сказал он.

Также на брифинге журналисты спросили Дмитрия Пескова, получал ли Владимир Путин послание от президента Франции Эммануэля Макрона в ходе своего недавнего визита в Казахстан. Песков отметил, что тема казахстанско-французских отношений не фигурировала и не должна была. Представитель Кремля отметил, что отношения Казахстана и России являются «особенными, стратегическими, союзническими».

Кроме того, Дмитрий Песков ответил на вопрос, действительно ли пресс-конференция российского президента, которую совместят с прямой линией, запланирована на 14 декабря. Песков призвал дождаться официальной информации и не забегать вперед.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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