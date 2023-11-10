Израиль не разрешил визит верховному комиссару по правам человека Тюрку

Официальный представитель ООН в Израиле Равнина Шамдасани сообщила, что власти страны не разрешили верховному комиссару ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькеру Тюрку посетить государство. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, верховный комиссар не получил разрешения посетить Израиль и оккупированные палестинские территории, несмотря на его просьбу к властям. Тем не менее, он смог пообщаться с представителями гражданского общества с этих территорий», — сказала Шамдасани.

Ранее постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур рассказал, что страна ценит позицию генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша по вопросу палестино-израильского конфликта, однако нуждается в больших объемах гуманитарной помощи. Комментируя роль ООН и ее генсека в урегулировании палестино-израильского конфликта, дипломат отметил, что Палестина, «конечно же», хочет видеть больше помощи.

Он добавил, что Гутерриш является «моральной силой ООН, которая пытается остановить войну и спасти жизни мирных граждан». При этом дипломат отметил давление и критику, в том числе со стороны Израиля, с которыми сталкивается генсек.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.