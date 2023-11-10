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Военный эксперт назвал агонией слова Зеленского о продолжении наступления ВСУ

Военэксперт Клинцевич назвал агонией слова Зеленского о продолжении наступления

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Olivier Matthys/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в незавидном положении на фоне конфронтации с главкомом ВСУ Валерием Залужным и известий об истощении западных средств для поддержки Киева. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, комментируя слова украинского лидера о намерении продолжать наступление в этом и следующем году.

Эксперт также отметил, что Зеленского удручает и ситуация на фронте, в частности в Авдеевке. Главком Вооруженных сил Украины фактически напрямую говорит Банковой, что пора запускать переговорный процесс, поскольку в противном случае крах неминуем, обратил внимание Клинцевич.

«Зеленский же отстаивает свою концепцию. Я эту концепцию Зеленского называю одним словом — агония», — добавил он.

Говоря о продолжении контрнаступления, Зеленский отмечал, что Киевом определены конкретные цели, города и направления, в которых запланированы наступательные действия ВСУ.

В то же время координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США израсходовали уже 96% средств, которые были выделены на все направления поддержки Украины с начала российской спецоперации.

Залужный при этом признал тупиковой ситуацию на фронте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по «учебникам НАТО» ВСУ должны были уже «повоевать» в Крыму.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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