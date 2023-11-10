Названа дата проведения прямой линии и большой пресс-конференции с Путиным

В текущем году большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, совмещенную с прямой линией, должны провести 14 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух источников, знакомых с подготовкой к событию.

Отмечается, что эта дата рассматривается в качестве основной.

9 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объявил, что в этом году пресс-конференцию объединят с прямой линией. Он сообщил, что дату мероприятия уже определили, но пока в Кремле не будут афишировать ее.

В 2022 году ни прямая линия, ни пресс-конференция не проводились в связи со специальной военной операцией на Украине. 17 марта 2024 года должны состояться президентские выборы. Перед предыдущими выборами большая пресс-конференция также прошла 14 декабря.

Последняя прямая линия с президентом Владимиром Путиным проходила 30 июня 2021 года, последняя большая пресс-конференция — 23 декабря 2021 года.

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